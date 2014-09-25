GBP/USD: Фунт ослаб против доллара, виноваты сильные отчеты США

В четверг фунт упал по отношению к доллару США, так как спрос на доллар продолжает заметно поддерживаться за счет оптимистичных американских экономических отчетов и ожиданий раннего повышения ставки Федеральной резервной системой.

Во время утренних европейских торгов пара GBP/USD достигла 1,6276, самой низкой отметки с 18 сентября, а впоследствии укрепилась на 1,6293, упав на 0,28%.

Пара, скорее всего, найдет поддержку на 1,6244, минимуме 18 сентября, и сопротивление на 1,6416, максимуме среды.

Доллар получил дополнительную поддержку после того, как отчет, вышедший в среду, показал, что объем продаж жилья на первичном рынке США вырос на 18,0% в прошлом месяце до 504000 единиц, самого высокого уровня с мая 2008 года.

Стерлинг вырос по отношению к евро, по-прежнему колеблется в районе двухлетнего пика, пара EUR/GBP упала на 0,22% до 0,7804.