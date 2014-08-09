Налоги на прибыль, полученную на форекс или как платить налоги с торговли на рынке форекс

Не секрет, что любой заработок денег подразумевает уплату налогов. Но вот, что же Вы знаете о налогах на Форекс? Скорее всего – не много. Что говорить об обычных гражданах, если даже само государство еще не может четко определить, чем именно является рынок форекс: бизнес или просто подработка?



И как же в такой неразберихе решить, каким образом следует облагать налогами трейдеров? Однако, не впадайте сразу в панику. Всех, кто зарабатывает не больше, чем триста долларов в месяц, вообще не стоит беспокоиться об уплате каких-либо налогов. Потому как такие незначительные суммы, государство предпочитает не отслеживать.



Думать об уплате налогов, следует тем, кто занимается этим профессионально или планирует перейти в этом деле на качественно новый уровень. Вот им, необходимо очень тщательно разобраться с системой налогообложения внутри рынка форекс. Поверьте, если Ваши сделки приносят Вам прибыль в несколько тысяч – Вы гарантировано заинтересуете государство. Абсолютно все операции трейдеров, связанные с денежными средствами, идут через банк. Вот он и должен предоставлять всю информацию о переводах крупных сумм – соответствующим органам налоговой милиции.



Итак, как же следует действовать тем, кто хочет оставаться законопослушным жителем своей страны и желает делать все так, как нужно, не пытаясь ничего утаить? Простейший способ – предоставления баланса своего счета на начало и конец года. В случае, если прошедший год прошел для Вас удачно и Вы смогли заработать определенную государством сумму, то тогда следует 13% - отдать в виде налогов. Если же год, стал для Вас провальным, и Вы оказались в минусах, то платить Вам ничего не придется. Так что, при желании, заработкам на форекс и уплате налогов, ничего не препятствует.

Причем, вся информация, которая может понадобится налоговой, без проблем предоставляется дилинговым центром, который является отчет, составленный, согласно всех требований закона.

Но если все так просто, то почему вопрос налогом и форекса – так широко обсуждается? Дело в том, что большинство трейдеров, вовсе не стремятся оплачивать какие-либо проценты. Поэтому, чаще всего они идут на определенную хитрость, которая абсолютно не расходится ни с одной из норм отечественного законодательства.



Общеизвестно, что денежные средства ложатся в банки на депозит с целью получения определенной прибыли, которая заключается в процентах от непосредственной суммы депозита. Данные проценты – не подлежат обложению налогом, в случае если они не являются больше ставки рефинансирования, действующей в текущем году на территории Российской Федерации. Главное не забыть о том, что для избегания налогообложения Вашего депозита, Вы должны лично им управлять. В этом нет ничего сложного, требуется лишь проинформировать банк о своем желании.



Открыв такой управляемый счет депозита, Вы должны перебросить с него всю сумму – на счет в любой брокерской компании. Спустя год, с момента начала торгов, при помощи депозита его опять следует перевести в банк, разумеется, со всей прибылью. Сумма, не превышающая процент от депозита, согласно ставке рефинансирования – не будет, учитывая закон, облагаться налогом. Что касается той части, которая ее превышает, то она должна быть перечислена на лицевой счет и именно по ней нужно будет заплатить налог, в размере 13% - государству.