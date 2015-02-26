Brent обновила двухмесячные максимумы, а WTI ползет вниз

На торгах в четверг два эталонных сорта нефти демонстрируют разнонаправленную динамику. Brent устремилась вверх и даже в течение дня достигала отметки 62,63 доллара за баррель (апрельские фьючерсы). На момент 16.02 мск «черное золото» Brent торгуется на уровне 61,62 доллара за баррель. Ее американская коллега WTI потеряла 2,10% и достигла отметки 49,92 долларов за баррель. Таким образом, спред между двумя эталонными марками побил годовой рекорд.

Brent, по словам аналитиков, растет, потому что министр нефти Саудовской Аравии, Али-аль-Наими вчера высказывался об увеличении мирового спроса на нефть. А вот на WTI мощно давят данные о росте запасов нефти в США: страна никак не избавится от излишка и почему-то опять наращивает свои запасы «черного золота». Это вполне на руку странам ОПЕК, чьи цены привязаны к Brent.