Фьючерсы на Brent снизились на азиатских торгах

Цена на нефть продолжает «скакать»: сегодня во время азиатских торгов апрельские фьючерсы на нефть эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE снизились, и на момент 9.17 мск торгуются на уровне $61,63 за баррель. Фьючерс на WTI упал на 0,52% до 50,73 долларов за баррель.

Пока на «черное золото» продолжают давить данные об увеличении запасов нефти в США — оно опять оказалось выше прогнозов аналитиков. Однако, к примеру, руководитель отдела энергетических исследований в Morgan Stanley Адам Лонгсон говорит, что опасения на тему увеличения запасов излишни. Производители нефти испытывают на себе негативные последствия снижения цен, консервируя скважины и снижая инвестиции в производство.



В других странах-производителях тоже не все гладко: Нигерия, крупнейший производитель нефти в Африке, в среду снизил прогноз по ценам за баррель в 2015 до $52 (c $65 в декабре) и попутно в очередной раз обвалило свою валюту против доллара. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг бразильского нефтяного гиганта — Petrobras SA. Добыча нефти в Колумбии, по прогнозам, сократится на 4,8% в 2015 году из-за недостатка инвестиций в добывающую отрасль. Существенное замедление деятельности и снижения инвестиций в добычу на Северном море снизит производство в регионе после 2020 года.