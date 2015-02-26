Доллар продолжает разочаровывать "быков" и падает против евро и фунта

В четверг доллар слегка снижается против евро и фунта, слабея вот уже вторую сессию подряд после выступления главы ФРС Джанет Йеллен. Напомним, она намекнула на то, что сроки ожидаемого повышения процентной ставки ФРС США могут отодвинуться.

EURUSD выросла до значения 1,1368. Это выше, чем минимум текущей недели (1,1288), однако единая валюта всё же застряла в диапазоне $1,12 — 1,15.

USDJPY выросла до 118,98¥.

А вот против британского фунта доллар упал: пара GBPUSD торгуется сейчас на уровне 1,5546, но на американских торгах доходила до двухмесячного максимума в $1,5554.

Приглушенные оценки относительно повышения ставок ФРС на фоне очередного снижения цен на нефть могут еще больше повысить ожидания того, что никаких движений не будет сделано в ближайшее время. «Для доллара будет нелегко снова войти в устойчивый восходящий тренд, если не будет явных свидетельств об увеличении заработной платы. Поэтому рынки будут сосредоточены на данных о рабочих местах в следующую пятницу», — выражают свое мнение аналитики, опрошенные агентством Reuters.