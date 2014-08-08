Торговые тактики, стратегии, системы торговли на рынке Forex

Торговая система трейдера- это свод правил по которым принимаются решения о входе в рынок (открытие позиции), удержании позиции и о выходе из рынка (закрытие позиции).

Торговая форекс система и правила, входящие в нее, охватывает сразу несколько аспектов работы на рынке и видов анализа: всех или некоторых из них (технический, индикаторный, фундаментальный, свечной, математическое ожидание), может охватывать правила касающиеся времени начала торгов, психологические аспекты, а также управление рисками и др. Торговые системы могут быть механическими (автоматические) или логическими.

Механические торговые системы - это программы, правила в которых, написаны на специальном компьютерном языке и выполняются автоматически.

Участие человека здесь сводится к минимуму.

Логические торговые системы- это системы, правила которых составляются, интерпретируются и выполняются самим трейдером.

Торговые стратегии могут быть нескольких видов:

- Торговля по тренду- торговля ведется только в сторону основного тренда.

Направление тренда определяется либо с помощью технического анализа, либо с помощью трендовых индикаторов.

- Торговля против тренда- торговля ведется против тренда,часто является более рискованной торговлей и имеет целью захватить большее движение цены.

- Торговля на коррекциях- данная стратегия применяется для входа в рынок с более выгодных позиций, когда рынок уже определился с основным направлением движения.

- Торговля в диапазонах- имеет место, когда цена долгое время находится в диапазоне и не выходит за его границы. Рынок практически никогда не стоит на месте. Тем не менее для любого финансового инструмента можно всегда выделить те ценовые уровни, на которых он находится значительную часть времени.

Торговля в диапазонах заключается в торговле от границ этих уровней.

Когда цена подходит к верхнему ценовому уровню- сопротивлению - открывают позицию на продажу, когда цена подходит к нижнему ценовому уровню- поддержке - открывают позицию на покупку.

- Торговля на прорыв диапазона- имеет своей целью захватить начало крупного тренда, после того, как цена долгое время находилась в диапазоне и вот вот приобретет импульс для нового движения.

Торговые тактики:

- Переворот- технический прием, применяемый в том случае, когда вам необходимо изменить направление сделки: если до этого у вас был куплен 1 контракт, то переворот означает продажу 2 контрактов в результате чего у вас оказывается открытой одна позиция на продажу в 1 контракт.

- Добавление- это добавление к уже открытой позиции по которой имеется прибыль.

- Локирование- одновременное открытие двух позиций на продажу и на покупку.

Торговая система, торговля по строго определенным для себя правилам необходима для трейдера по многим причинам:

- психологически- она разгружает трейдера, который действует по заранее намеченному плану, что существенно облегчает принятие торговых решений.

- с точки зрения прибыльности прибыльности- правильно созданная система торговли и следование ее правилам будет иметь всегда больше шансов, чем торговля без правил, на эмоциях.

Каждый трейдер выбирает сам лично для себя удобную для него торговую стратегию исходя из его психологического состояния, а также не мало важно уровня депозита и уровня риска. Правильно подобранная стратегия, а также неуклонно ежедневно следуя ею обезательно принесет большую и стабильную прибыль.