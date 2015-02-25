Почтово-сберегательный банк Китая проведет рекордное IPO

Postal Savings Bank of China в 2016 году проведет IPO и планирует выручить в процессе 25 млрд долларов. Этот объем — сравнимый с рекордным в истории рынков IPO китайской же компании Alibaba Group Holding Ltd., прошедшим в 2014 году. По информации от портала MarketWatch, площадка для первичного размещения акций пока еще не выбрана.

PSBC — шестой кредитор Китая по объему активов (1 триллион долларов). Банк принадлежит государственной почте Поднебесной. Минфин страны уже разрешил провести IPO.