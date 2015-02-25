АТР в среду торговался разнонаправленно

В среду в Азии снизились индексы Японии (Nikkei ослаб на 0,1%) и Шанхайской биржи (Shanghai Composite потерял 0,53%). Выросли корейский Kospi (+0,73%), гонконгский Hang Seng (+0,01%) и австралийский S&P/ASX (+0,30%).

В Гонконге закончилась серия из шести победных сессий из-за сильного падения акций HSBC (-3,5%) в результате слабой годовой отчетности. Добавили масла в огонь и акции операторов казино: Galaxy Entertaiment и Sands China потеряли по 2,7% каждый. В итоге акции гонконгской биржи номинально выросли, но всего лишь на сотую долю процента.



Китайские инвесторы сразу же по выходу на биржу после недельного отдыха бросились фиксировать прибыль, полученную на семидневном предновогоднем ралли. В итоге индекс снизился. Среди наиболее активно торгующихся акций в Шанхае были China Petroleum (+3,6% на подорожании нефти), United Network (— 3,6%), Bank of China (—1,2%).

Японские акции снизились на оценке инвесторами комментариев Джанет Йеллен. Среди интересных движений — 3%-ный рост SoftBank. NTT Data Corp прибавила 2% после того, как был увеличен ее рейтинг в JPMorgan Chase. 6,2 % потеряла компания Sankyu на сокращении прогноза чистого дохода за год на целых 42% из-за замедления продаж.