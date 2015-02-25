Нефть идет вверх на «гибкости» ФРС и китайском промышленном росте

Нефть Brent в среду растет на хороших новостях: китайское промпроизводство неожиданно выросло, ФРС заявила гибкую позицию по процентной ставке, еврозона утвердила реформы, предложенные Грецией. На момент 9.29 мск апрельский фьючерс на Brent прибавил уже 0,70% и торгуется на уровне 58,87 долларов за баррель. WTI растет не так бодро ($49,26 за баррель): сказываются опасения об увеличении американской добычи.



Рост китайской промышленности оказался выше ожиданий рынка, и эксперты оценивают этот факт как хорошую новость для потенциального спроса на нефть. Хорошим драйвером для роста котировок Brent показали и слова Джанет Йеллен о том, что американский центробанк теперь будет рассматривать вопрос о повышении ставки в режиме «от встречи к встрече». Продление программы финансовой помощи Греции еще на четыре месяца ослабило беспокойство инвесторов о распаде еврозоны.

Однако, несмотря на хорошие новости со всех основных мировых рынков, на нефть продолжает давить озабоченность на тему избыточных поставок и рост запасов нефти в США. Кроме того, призыв нигерийского министра нефтяной промышленности о внеочередном заседании ОПЕК, скорее всего, не будет удовлетворен, а Ливия возобновила поставки нефти с месторождений Сарир и Мессла.