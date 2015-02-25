Нефть идет вверх на «гибкости» ФРС и китайском промышленном росте

Нефть
Brent в среду
растет на хороших новостях: китайское
промпроизводство неожиданно выросло,
ФРС заявила гибкую позицию по процентной
ставке, еврозона утвердила реформы,
предложенные Грецией. На момент 9.29 мск
апрельский фьючерс на Brent
прибавил уже 0,70% и торгуется
на уровне 58,87 долларов за баррель. WTI
растет не так бодро ($49,26
за баррель): сказываются опасения об
увеличении американской добычи.
Рост китайской промышленности оказался выше ожиданий рынка, и эксперты оценивают этот факт как хорошую новость для потенциального спроса на нефть. Хорошим драйвером для роста котировок Brent показали и слова Джанет Йеллен о том, что американский центробанк теперь будет рассматривать вопрос о повышении ставки в режиме «от встречи к встрече». Продление программы финансовой помощи Греции еще на четыре месяца ослабило беспокойство инвесторов о распаде еврозоны.
Однако, несмотря на хорошие новости со всех основных мировых рынков, на нефть продолжает давить озабоченность на тему избыточных поставок и рост запасов нефти в США. Кроме того, призыв нигерийского министра нефтяной промышленности о внеочередном заседании ОПЕК, скорее всего, не будет удовлетворен, а Ливия возобновила поставки нефти с месторождений Сарир и Мессла.