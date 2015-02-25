Рейтинг российских городов, регионов и крупнейших банков снижен

Рейтинги 15 российских городов и регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, были снижены одним из крупнейших международных рейтинговых агентств — Moody's. Агентство объяснило свое решение возрастанием системных рисков. Теперь обе столицы по версии Moody's обладают суверенным рейтингом «Ba1». «Под нож» попали такие перспективные регионы, как Башкортостан, Татарстан, Самарская и Нижегородская область и другие. Все рейтинги, кроме Татарстана, имеют негативный прогноз. Татарстан, который по новой версии оценивается как «Ba2”, остается на пересмотре, возможность снижения не исключается.

Также Moody's пересмотрело рейтинги самых крупных российских кредиторов. Снизились рейтинги Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, ВЭБ, Альфа-банка и АИЖК. Все они имеют негативные прогнозы на будущее.