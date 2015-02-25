GBP/JPY
Аналитика и прогнозы

GBP/JPY

25 февраля 2015, 09:22
Roman Shemin
Roman Shemin
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Вчера Фунт/Йена пробил сильный уровень закрепился выше него и упал вниз. Цена уже три раза касалась сильного уровня, возможно на четвертый раз пробьет и цена пойдет вверх.