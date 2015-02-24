Пора прекратить "цацкаться" с рейтинговыми агентствами

Политическая ангажированность рейтинговых агентств делает совершенно бессмысленной работу с ними, считает замминистра финансов России Сергей Сторчак. По этой причине Россия прекращает с ними любое сотрудничество.

"Необходимости дальше поддерживать договорные отношения с рейтинговыми агентствами нет…. Пора прекратить цацкание с агентствами", — сказал Сторчак журналистам.

Как известно, свои услуги рейтинговые агентства не оказывают бесплатно. За рейтингование страны или частной компании взимаются весьма солидные суммы, поскольку считается, что работа в паре с агентством и его замечания по улучшению рейтинга способствует привлечению инвесторов, удешевляет привлечение капитала.

Учитывая, что все последние оценки рейтинговых агентств, выставляемых нашей стране, стали носить откровенно скандальный и необъективный характер, Россия намерена прекратить предоставление финансовой информации этим агентствам и перестать оплачивать их услуги. По словам Сергея Сторчака, российская сторона регулярно проводит встречи с данными организациями, предоставляет все необходимые материалы, но "это бесполезно в этой ситуации" .

"Мы можем отказаться от договора по поддержанию нашего кредитного рейтинга. Надо прекращать, взять паузу", — добавил Сторчак, — "Многих видим с глазу на глаз, со многими общаемся, мило беседуем. Потом выставляются рейтинговые оценки, которые я не очень понимаю. И это при том, что вероятность дефолта и по инструментам, и страны в целом у нас нулевая".

Правда.Ру писала о том, что Moody's 21 февраля, в субботу, снизило вслед за S&P суверенный рейтинг России до спекулятивного уровня, используя обоснования, не соответствующие реальности.

Бывший министр финансов и вице-премьер Алексей Кудрин, критикующий экономическую и финансовую политику РФ, также выразил недоумение решением Moody's. "Считаю это малообъяснимым", — сказал он.