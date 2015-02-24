Минфин назвал рейтинги международных агентств "бесполезными"

Заместитель главы Министерства финансов Сергей Сторчак сегодня заявил, что Россия может отказаться от договоров с международными агентствами о поддержании рейтингов РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы можем отказаться от договоров по поддержанию нашего кредитного рейтинга в режиме онлайн. Мы за эти договоры еще и платим», — сказал Сторчак. Он также добавил, что в нынешней ситуации «бесконечно встречаться» с представителями международных рейтинговых агентств и что-то им объяснять, показывать «бесполезно».

«Эту ситуацию надо прекращать, взять паузу, сами пусть поддерживают эти рейтинги», — считает он. По словам Сторчака, российские финансовые чиновники встречаются и «мило беседуют» со многими представителями рейтинговых агентств, а те потом выставляют рейтинговые оценки, «которые не вполне понятны». Таким образом, напрашивается вывод: агентства смотрят на экономическую ситуацию в России «зашоренными глазами».

Замминистра добавил, что если Россия откажется от договоров с рейтинговыми агентствами, они все равно смогут продолжать рейтинговать страну «в рамках своей обычной практики».

Напомним, на прошлой неделе международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг гособлигаций России с «Baa3» до «Ba1» до «мусорной» категории с негативным прогнозом. Агентство видит в будущем в экономике страны «глубокую рецессию» и не исключает проблем с погашением внешнего долга. Прежде - в конце января - агентство Standard&Poor's тоже понизило суверенный рейтинг России до спекулятивного уровня.