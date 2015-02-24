Предложенные греческие реформы устраивают еврокомиссию

Брюссель получил от правительства Греции список предложений о том, как перестроить экономику страны. Как сообщает источник в ЕС, предложения соответствуют принципам министров финансов стран еврозоны, а это значит, что Афины на один шаг ближе к продлению программы финпомощи от еврокредиторов еще на четыре месяца. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Однако представители блока требуют более подробную информацию о предложениях, прежде чем дать Греции больше денег. "По мнению еврокомиссии, этот список имеет достаточно полный характер, чтобы стать отправной точкой для успешного завершения переговоров, как это предусмотрено министрами финансов еврозоны", - сказал чиновник. "Мы особенно воодушевлены твердой приверженности греческих властей в борьбе с уклонением от уплаты налогов и коррупцией".

Тем не менее, Йерун Дейсселблум, министр финансов Нидерландов, который ведет заседания министров еврозоны, заявил, что представленные предложения - "только первый шаг". "Этот список является лишь списком реформ, которые они хотели бы заменить, а также тех, которые они хотели бы продолжить", - сказал министр в Европарламенте во вторник.

Список включает в себя обязательства по приватизации, реформы пенсионной политики и сокращения государственных расходов, включая сокращение числа министерств с 16 до 10. Министр заявил, что остальные реформы, как ожидается, должны быть заявлены и согласованы до конца апреля.

Тем не менее, греческие акции выросли на новостях, что еврокомиссия считает предложения в полной мере соответствующими требованиям министров финансов стран еврозоны, при этом фондовая биржа в Афинах выроста почти на 7% в начале торгов. Облигации также поднялись.

Йерун Дейсселблум сказал, что получил список реформ в 11:15 в понедельник вечером. Это означает, что Афины успели представить данный перечень в срок, несмотря на предупреждения правительства Греции, что оно не успеет отправить документ до утра вторника. Министр финансов Греции Янис Варуфакис также направил список реформ в ЕЦБ и МВФ.

Известно, что министры финансов стран еврозоны должны провести сегодня телефонную конференцию, чтобы обсудить список предложений и если они всех устроят, утвердить расширение программы финпомощи. Это означает, что национальные парламенты в странах, включая Германию и Финляндию, могут проголосовать за изменения в программе спасения до истечения ее срока действия в эту субботу.

Греческая программа реформ составляет шесть страниц, и, по словам одного из европейских чиновников, они изложены достаточно подробно. Предложения включают в себя меры по "объединению и рационализации" пенсионной политики Греции, например, правительство пообещало бороться с досрочным выходом на пенсию.



К 14:50 по мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1322 - валюты все еще находятся под давлением инвесторов, ожидающих заявлений от Джанет Йеллен.

