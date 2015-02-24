Уолл-стрит: Nasdaq вырос вслед за Apple, S&P и Dow снизились

Вчера американские фондовые площадки торговались разнонаправленно: рост акций Apple на 2,7% “потянул» наверх и Nasdaq (+0,1%), который рос вот уже девятую сессию подряд. Это самое долгое ралли технологического индекса с 2010 года. Dow Jones ослаб на 0,13%, S&P 500 снизился на 0,03%.



Не очень явную динамику фондового рынка эксперты связывают с беспокойством о Греции, с новыми сигналами от ОПЕК и с ожиданием выступления Джанет Йеллен. Поэтому основные движения фондовых индексов сегодня связаны в основном с движением отдельных акций (как, например, в случае со связкой Apple — Nasdaq). Apple достигла своего очередного рекорда, выпустив новость о том, что планирует за 1,7 млрд евро построить информационные центры в Дании и Ирландии.

Спад остальных двух индексов из «большой тройки» связан со слабой статистикой: так, вчера стало известно о спаде продаж недвижимости в январе в США.