Уолл-стрит: Nasdaq вырос вслед за Apple, S&P и Dow снизились

Вчера
американские фондовые площадки
торговались разнонаправленно: рост
акций Apple
на
2,7% “потянул»
наверх и Nasdaq
(+0,1%),
который
рос вот уже девятую сессию подряд. Это
самое долгое ралли технологического
индекса с 2010 года. Dow
Jones ослаб
на 0,13%, S&P
500 снизился
на 0,03%.
Не очень явную динамику фондового рынка эксперты связывают с беспокойством о Греции, с новыми сигналами от ОПЕК и с ожиданием выступления Джанет Йеллен. Поэтому основные движения фондовых индексов сегодня связаны в основном с движением отдельных акций (как, например, в случае со связкой Apple — Nasdaq). Apple достигла своего очередного рекорда, выпустив новость о том, что планирует за 1,7 млрд евро построить информационные центры в Дании и Ирландии.
Спад остальных двух индексов из «большой тройки» связан со слабой статистикой: так, вчера стало известно о спаде продаж недвижимости в январе в США.