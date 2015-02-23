Ципраса приручили, или Греция проиграла битву против экономии

Для тех, кто внимательно следил за финансовым кризисом в Греции в течение последних пяти лет, не было сомнений в том, кто выиграет последний раунд в пятницу. Напомним, 20 февраля министры финансов региона заключили сделку, которая остановит выход Греции из еврозоны.Даже министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, который заявил, что «не хотел осложнять жизнь Ципрасу», признал, что теперь у нового греческого премьер-министра возникнут серьезные проблемы с тем, чтобы провести в жизнь достигнутые соглашения. Популистская риторика Ципраса об окончании режима жесткой экономии была раздавлена единым фронтом противников.



Эрик Нильсен, главный экономист UniCredit Bank AG, говорит: «Это полная политическая капитуляция и возвращение в реальный мир». Аналитики и экономисты во всем мире называют происходящее «победой здравого смысла над популизмом». Ципрас, между тем, считает, что он выиграл битву, получив принципиальное согласие Европы на продление программы помощи. Экономисты говорят, что это ему не удалось: условия заключения сделки слово в слово повторяют те лозунги и требования, против которых Ципрас так яростно воевал. На прошлой неделе он все-таки подписался под всеми условиями, чтобы текущая программа финансовой помощи была продлена. Планы на подъем заработной платы и пенсий были похоронены.



«Сочетание давления на банковский сектор и на государственные финансовые институты заставило Грецию пойти на все уступки», — говорит Малькольм Барр, экономист JP Morgan Chase & Co.

Совсем небольшую кость Греции все-таки бросили: Ципрас получил шанс самостоятельно набросать список идей реформ (а не список, навязанный сверху). Финансовый план на 2015 год относительно свободен и оставляет премьер-министру пространство для маневра.

Осталось подождать, как отреагирует Греция на то, что предвыборные обещания Ципраса в обозримом будущем не исполнятся.