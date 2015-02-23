Пять причин, почему экономика Венесуэлы может стать худшей в мире

Венесуэла может стать страной с самой плохой экономикой в мире. С показателем инфляции в 68,5%, самой высокой в мире, Венесуэла идет впереди перед истерзанным войной Суданом и сильно ограниченным санкциями Ираном.

Американские компании, такие как Ford и Pepsi, быстро теряют прибыль в тех странах из-за инфляции. Авиакомпании из США резко сократили свои рейсы в Каракас, а некоторые европейские авиакомпании вообще перестали летать туда.

Есть пять причин, почему экономика Венесуэлы так быстро падает вниз.

1. Политическая нестабильность. Правительство Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро, который сменил Уго Чавеса после его смерти, становится все более авторитарным. В феврале новое правительство отобрало себе сети супермаркетов, арестовало мэра Каракаса Антонио Ледесма. Мадуро утверждает, что Ледесма пытался свергнуть его.

2. Продовольственный кризис. Венесуэльцы часами ждут в очередях перед супермаркетами, чтобы купить элементарные продукты - молоко, сахар и муку. По всей стране наблюдается нехватка продовольствия в продуктовых магазинах, потому что правительство не может оплатить импорт товаров. Сахар, мука и другие основные продукты импорта составляют 70% от потребительских товаров Венесуэлы, по данным Brookings Institution. McDonalds в Венесуэле убрал из меню картофель фри в январе и предложил вместо него жареные ломтики из корня маниока (yucca, похоже внешне на картофель). Правительство Мадуро отобрало себе сеть супермаркетов Dia Dia две недели назад, после того как президент обвинил владельца сети в том, что «накопление пищи» навредит экономике. Владелец сети Хосе Висенте Агуерревер отрицал эти обвинения.

3. Нефть: из богатства бросило в клочья. Венесуэла очень подавлена из-за низких цен на нефть. Баррель сырой нефти стоит сейчас около $51 на мировом рынке, цена упала почти в два раза всего за шесть месяцев. Это усугубляет и так острые проблемы экономики, ведь Венесуэла имеет самые большие запасы нефти в мире, и прям-таки «цвела» на своих сокровищах - нефти. Теперь Мадуро, кажется, начал паниковать. Недавно он посетил Китай, Россию и несколько стран ОПЕК, прося средств, чтобы поддержать свое правительство. Мадуро заявил на государственном телевидении Венесуэлы о том, что Китай предложил помощь. Но, в свою очередь, Венесуэла дает Китаю бесплатную нефть. Эксперты говорят, что Венесуэла не продаст достаточно своей нефти, чтобы получить прибыль, учитывая эти соглашения. Кроме того, венесуэльцы почти ничего не платят за бензин. Примерно один цент стоят сейчас пять галлонов бензина в Венесуэле.

4. Мертвые деньги. Валюта Венесуэлы теряет ценность быстрее, чем какая-либо другая в мире. Большинство венесуэльцев теперь меняют деньги на черном рынке. Один доллар США стоил примерно 88 боливаров год назад. Сегодня один доллар стоит 190 боливаров, по данным сайта dolartoday.com, который отслеживает рыночный курс на нелегальных обменных площадках. Процесс обычного обмена денег очень запутанный. В Венесуэле есть четыре обменных курса: два, которые правительство использует для оплаты импорта, неофициальный (черный рынок) и новый рынок, который Мадуро представил в четверг. Последний курс позволяет венесуэльским компаниям купить доллар США впервые за последнее десятилетие. Но есть лимит: венесуэльцы могут купить всего до $2000 долларов в месяц.

5. Дефолт. Страна должна оплатить долг в $11 млрд в этом году. Некоторые эксперты считают, что Венесуэла увидела дефолт в октябре 2014 года, когда страна должна была заплатить $5 млрд.