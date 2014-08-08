Вся правда о бинарных опционах на Forex. Здравствуйте, друзья! Наверняка многие из вас наталкивались в сети на рекламу бинарных опционов. Меня часто спрашивают, стоит ли торговать бинарными опционами, можно ли заработать на этом и какие применять стратегии. Ну что ж, давайте рассмотрим этот вопрос подробнее, проясним, что это за зверь такой — бинарные опционы, чем отличается от форекса и нужно ли вообще в эту сферу лезть.

Сейчас расплодилось много компаний предлагающих торговать бинарными опционами, и на сайтах этих фирм нам расписывают несметные богатства, легкость заработка и предлагают посмотреть рекламные видео.

Что такое бинарные опционы?

Так в чем суть этих самых опционов? Вот какое определение дает Википедия:

Бинарный опцион (цифровой опцион, опцион «все или ничего» или опцион с фиксированной прибылью) — опцион, который в зависимости от выполнения оговоренного условия в оговоренное время либо обеспечивает фиксированный размер дохода, либо не приносит ничего.

Обычно речь идёт о том, будет ли биржевая цена на базовый актив выше (или ниже) определённого уровня. Фиксированная выплата производится в случае выигрыша опциона, независимо от степени изменения цены (насколько она выше или ниже).

Бинарные опционы позволяют точно знать размер выплаты и возможных рисков ещё до заключения контракта, что обеспечивает возможность проще управлять большим количеством торговых операций.

Что мы имеем на деле? Вы просто делаете ставку, как в казино, на то что, допустим, через час цена пары евродоллар будет ниже 1.хххх . Если вы оказались правы, получаете назад сумму вашей ставки плюс процентов 70% сверху. Если ошиблись — теряете процентов 80-90 своей ставки. Принцип очень похож на рулетку: красное-черное, красное-черное… Только вместо колеса с цветными цифрами у нас цены на финансовые инструменты.

Тема эта вообще не особо популярная, т.к. деньги проигрываются моментально и слишком велика доля удачи. Как выбрать брокера для торговли бинарными опционами, читаем внимательно или просто пользуемся нашим каталогом. Но есть энтузиасты, которые пытаются разрабатывать стратегии для заработка на бинарных опционах, кто-то эти системы продает, кто-то просто так делится на форумах, главное что стратегии есть.

Можно ли зарабатывать на бинарных опционах?

Итак, вы нашли / разработали / купили какую-то чудо-технику заработка на бинарных опционах. Дело в шляпе? Все возможно, нужно ли ш правильно открыть сделку. Ну а далее все напоминает упомянутую выше рулетку. Но все же торговать на бинарных опционах возможно и думаю нужно, но это не в коем случае не должен быть ваш основной заработок! Это может быть хобби или не плохой бонус. В любом случае бинарные опционы проще в торговле и не требуют от вас много времени. А решение как всегда за вами.

Стоит ли пытаться торговать бинарными опционами?

На фоне вышесказанного довольно глупый вопрос. Если вы любите казино и у вас нет проблем с деньгами — езжайте в Лас-Вегас. Это наверное единственное место в мире, где казино НЕ ПРИМЕНЯЮТ никаких «хитростей». И да, есть микроскопический шанс, что вы выиграете миллион долларов или даже больше. Казино все равно в итоге заработают на историях таких счастливчиков, приводящих новых игроков. А вот казино в других городах и странах, к примеру в Макао, Сингапуре или те, что были в Москве, предложить абсолютно честной игры не могут, и их стоит рассматривать исключительно как развлекательные заведения.

Итак, бинарные опционы — это всего лишь разновидность казино. Если вы считаете иначе или работаете в компании предоставляющей доступ к ставкам — оставляйте обоснованные комментарии с указанием вашей должности.