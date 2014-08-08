К августу в России выпустили облигации на четверть млрд рублей

На начало августа 2014 года на внутреннем рынке облигаций были размещены 122 выпуска облигаций на общую сумму 572.802 млрд рублей. Объем рыночных размещений по итогам семи месяцев текущего года составил 248.213 млрд рублей (46 эмиссий 39 эмитентов).



Лидером списка организаторов российских облигаций по состоянию на 1 августа остается ВТБ Капитал, организовавший 43 эмиссии на сумму 180.660 млрд рублей. На втором месте находится Sberbank CIB: в активе у него 20 выпусков общим объемом 62.129 млрд рублей.



Третью позицию занимает Газпромбанк, принявший участие в организации 7 эмиссий на 55.869 млрд рублей. Также в пятерку по итогам семи месяцев входят Росбанк (17 эмиссий на 38.067 млрд рублей) и банк «ФК Открытие» (16 эмиссий на 32.9 млрд рублей). В июле объем размещений на рынке корпоративных и муниципальных облигаций России составил почти 67 млрд рублей. Всего на рынок вышли 13 эмитентов, которые разместили 14 выпусков облигаций. Объем рыночных размещений за июль составил порядка 60 млрд рублей (11 эмиссий 10 эмитентов). ВТБ Капитал в июле упрочил свое лидерство, организовав 4 эмиссии на 23.5 млрд рублей.



Первое место по количеству организованных эмиссий в июле досталось банку «ФК Открытие»: 6 эмиссий на 15.7 млрд рублей. Это позволило ему с одиннадцатого места в рэнкинге по итогам первого полугодия 2014 года переместиться на пятое.