Американские инвесторы запасаются золотом

В среду существенно подросла стоимость драгоценных металлов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Золото прибавило 0,08%, серебро 0,83%, платина осталась на прежнем уровне, а палладий вырос на 0,47%.

Довольно долго до этого ни золото, ни серебро никак не двигались, демонстрируя «летний отпуск». Золото надолго застряло в диапазоне 1300 — 1330 долларов за унцию, серебро тоже. Основной толчок к сдвигу позиций драгметаллов на рынках — известия о махинациях в Китае: кредиты на общую сумму 15 млрд долларов были обеспечены фальсифицированными сделками с золотом. После того, как китайские власти сурово разберутся с виновниками скандала, они будут пристально держать в поле зрения все сделки по кредитованию, которые обеспечиваются сырьевыми товарами.

На фоне того, что ставки доходности облигаций США сдвинулись вниз, драгоценные металлы возвращают себе функции хеджа. Иракский кризис тоже вносит свою лепту в укрепление позиций золота, а угроза коррекции американского фондового рынка прямо подталкивает инвесторов подстраховаться, усилив «драгоценную» часть своего портфеля.

Прорыв золота выше нынешнего диапазона, верхняя граница которого составляет 1330 долларов за унцию, даст старт повышению до отметки 1370 долларов за унцию. Не исключено, что рост продолжится и достигнет максимума текущего года ($1392 за унцию).







