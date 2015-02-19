БЕСПЛАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПЛАТНЫХ СИГНАЛОВ

Начну с объяснения, почему я поместил этот пост в рубрику "Торговые Идеи". Да потому, что ни на форуме, и в блогах нет специального раздела, посвященного подписке на сигналы! Раньше был. Теперь нет. Почему? Вопрос не ко мне. Но подписка на торговые сигналы - это тоже, своего рода, торговая идея. Поэтому этот пост здесь.

Теперь по теме.

Отцы-основатели сайта реализовали концепцию, согласно которой подписаться на реальном счете можно только на платные сигналы. Минимальная стоимость подписки $20 в месяц.

Вроде бы всё правильно и логично: выбрал сигнал, заплатил двадцатку и сиди, кури, прибыль подсчитывай. Это в идеале. На практике же имеет место быть целый ряд нюансов, которые существенно омрачают сиё финансовое благолепие. Во-многом эти нюансы связаны с тем, что поставщики и подписчики сигналов имеют разные счета у разных брокеров. И здесь постоянно возникают нестыковки между центовыми и стандартными счетами, счетами обычными и ECN, обозначениями символов (у кого-то, например, USD, а у кого-то USDFX), но больше всего на эффективность подписки влияет проскальзывание и разница в величине спредов.

В результате, совсем нередко приходится наблюдать удручающее расхождение в результатах торговли - у поставщика сигнала сплошная прибыль, а у подписчика - минус за минусом. (Поверьте, испытал на себе неоднократно).

И что получается? Отобрал сигнал, заплатил 20 баксов, затем за 2-3-4 дня убедился, что тебе с этим поставщиком не по пути, отписался и... А дальше, как у Чернышевского - что делать? Подписываться на следующий сигнал и платить следующие $20? А потом еще и еще? Так никаких денег не напасешься. Это по 20 долларов, а если по 50 или по 100?

Поэтому обращаюсь к руководству и всему дружному коллективу MetaQuotes:

Люди добрые! Пожалейте вы нас, подписчиков! Давайте сделаем хотя бы первые 3 дня (а лучше неделю) подписки бесплатно! Чтобы могли мы убедиться, что выбранный сигнал нормально стыкуется и функционирует на нашем счете.



Не хотите просто бесплатно, давайте оставим процесс подписки как есть, но при этом добавим: если человек не позднее, чем через неделю, от сигнала отписывается, то его "замороженные" деньги ему возвращаются. А если не отписывается, то подписка продолжает действовать обычным образом. Это-то можно сделать?



Успех сервиса "Сигналы" (и ваша прибыль) напрямую зависит от того, какую прибыль будут получать подписчики. Чем лучше будет подписчикам - тем лучше будет и вам. Это аксиома.

Сейчас на платные сигналы подписано около 1800 человек. А представляете, если их будет 180.000? Или 1.800.000? Это ж какие деньжищи на вас свалятся! (На этом месте почувствовал себя О.Бендером, выступающим в Нью-Васюках :)

В общем, надеюсь, мой голос не окажется гласом вопиющего в пустыне.

(И давайте в блогах таки сделаем отдельную рубрику, посвященную этой вашей замечательной разработке - сервису "Сигналы").

Заранее всем спасибо.













