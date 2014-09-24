Московская биржа нашла замену американскому доллару

Московская биржа начнет торговать гонконгскими долларами. Эта валюта стала востребованной российскими корпорациями после введения санкций. Эксперты считают, что операции с гонконгским долларом будут интересны не только санкционным компаниям и банкам, но и многим другим участникам рынка, желающим диверсифицировать свои вложения.

Запуск торгов парой гонконгский доллар/рубль был одобрен на последнем заседании комитета по валютному рынку биржи, дату запуска определят позднее. По мнению начальника дилингового центра Металлинвестбанка Сергея Романчука, гонконгский доллар интересен широкому кругу участников рынка, которые не хотят иметь американскую валюту на счетах из-за опасений, что операции могут быть ограничены из-за санкций. Гонконгский доллар – идеальная замена: это тот же американский, только в другой юрисдикции, говорит Романчук.



Курс гонконгского доллара привязан к американскому. Каждый гонконгский доллар, выпущенный в оборот, обеспечен американским долларом, находящимся в резервах. Иными словами, храня деньги в гонконгских долларах, вы не испытываете курсового риска относительно американского, отмечает Романчук.

В августе стало известно, что крупные российские компании – например, «МегаФон» и ГМК «Норильский никель» – перевели часть свободных средств в гонконгские доллары. Так они защищаются от возможных санкций, говорили ранее эксперты, опрошенные РБК. В будущем такие переводы могут повториться, полагает управляющий директор «БКС Прайм» Георгий Заря. «Сейчас сделки заключаются на внебиржевом рынке, но если на Московской бирже появится валютная пара гонконгский доллар/рубль, то конвертация частично может проходить там», – говорит он.

«Обычно эту валюту покупают против американских долларов, но прямые корсчета в Гонконге есть не у всех банков, поэтому выход на поставку сопряжен зачастую с задержками в расчетах», – отмечает начальник казначейства ИК «Атон» Светлана Антипова. Теперь, по ее словам, доступ для всех участников рынка будет упрощен.

Также расчеты с гонконгским долларом могут заинтересовать госбанки, которые из-за санкций переводят валюту из западных банков в Национальный клиринговый центр (НКЦ).