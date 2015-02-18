Нефть дешевеет в среду в ожидании американских отчетов по запасам

В среду днем нефтяные котировки падают, потому что инвесторы фиксируют прибыль после недавнего ралли. Фьючерсы на нефть снижаются также в ожидании отчетов по американским запасам сырья.

Так, к 14:28 по мск нефть марки WTI торговалась на уровне $53,51 за баррель (падение на 1,45%), а нефть Brent — на отметке $61,35 за баррель (снижение на 1,90%). Прежде во вторник WTI доходила в цене до $54,92, а закрылась на отметке $54,29. Brent вчера торговалась на уровне $62,2 за баррель, а закрылась на отметке $62,53.

За последние три недели нефтяные фьючерсы выросли в цене почти на 16%, когда начали появляться новости о том, что американские нефтепроизводители понемногу сокращают производство и добычу.

Сейчас инвесторы ждут свежие данные по запасам нефти и нефтепродуктов, чтобы оценить силу спроса со стороны крупнейшего в мире потребителя нефти. Завтра выйдут отчеты американского института нефти EIA, по прогнозу запасы за прошедшую неделю снизились на 2,125 млн баррелей. По прогнозам правительственных аналитиков, запасы сырой нефти выросли на 3,050 млн баррелей за неделю.

На рынке преобладают оптимистичные настроения по поводу нового соглашения о финпомощи Греции, несмотря на провал переговоров в понедельник.