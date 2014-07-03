В Китае разрешили банкам устанавливать курсы валют

Центробанк Китая разрешил местным банкам устанавливать собственный курс юаня по отношению к доллару для розничных сделок. Это нововведение уже расценивают как еще один шаг к освобождению курса от контроля государством.

Ранее банки должны были следить за тем, чтобы разница курсов валют не превышала 3% от среднего курса центробанка Китая в данный день. Сейчас, по оценкам аналитиков, юань достиг своего равновесия и это позволило постепенно освободить обменный курс и не переживать о чрезмерной волатильности.

Новые правила не распространяются на операции по курсам валют на межбанковском рынке, который находится под контролем государства.

Согласно новой политике, теперь банки могут менять цену внебиржевых валютных курсов в соответствии с рыночным спросом и предложением без каких-либо ограничений. Это разрешение является необходимым условием для либерализации и освобождения от необходимости иметь долларовые резервы в стране.

Китай, обладая второй по величине экономикой в мире после США, стремится увеличить использование юаня в мировой торговле и инвестициях, чтобы уменьшить зависимость Китая от доллара.

Китай уже давно старается внедрить свою валюту в международное обращение. Так, уже более 10 лет Россия и Китай проводят расчеты в национальных валютах, при этом доля китайского юаня постепенно увеличивается. В декабре 2010 года китайский юань вышел на фондовый рынок России, и тогда РФ стала первой зарубежной страной, где осуществились торги китайской национальной валюты. Спрос российских инвесторов на китайский юань постоянно увеличивается уже более 3 лет подряд.

Китай также активно развивает взаимные расчеты в национальных валютах со странами Центральной Азии - Таджикистаном, Узбекистаном и Турцией.