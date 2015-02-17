Китайский центробанк столкнулся с серьезными проблемами

Глава исследовательского бюро центробанка Китая Лу Лэй заявил недавно, что экономический рост в стране может замедлиться в 2015 году и будет примерно в районе 6,9-7,1%, потому что страна находится перед риском дефляции. Он добавил еще, что иностранные инвестиции по-прежнему сокращаются, а это плохо отразится на рынке недвижимости и приведет также к спаду госинвестиций.

"Трудно ожидать какого-либо роста индекса цен производителей отчасти потому, что производители до сих пор пытаются уменьшить запасы сырья", - говорит эксперт. Инфляция, по его словам, останется слабой в течение всего года.

Напомним, экономический рост в Китае замедлился до 24-летнего минимума в 2014 году - ВВП вырос только на 7,4%. Это связывают с неустойчивым ростом экспорта, падением внутреннего спроса, сокращением госинвестиций и спадом на рынке жилья. В компаниях возникают серьезные финансовые риски, они вынуждены откладывать погашение кредитов, и это в свою очередь увеличивает число проблемных долгов среди банков.

Если такие проблемные кредиты и дальше будут расти, в коммерческих банках начнутся сильные проблемы с ликвидностью, и на межбанковском рынке вырастет волатильность процентных ставок. Эксперт сказал, что центральный банк может принять меры для сдерживания роста этого долга, но не уточнил, какие именно. "Маловероятно, что мы увидим системный кризис ликвидности, хотя может быть и краткосрочный дефицит ликвидности", - сказал он.

Таким образом, у ЦБ Китая уже начинаются проблемы в управлении ликвидностью, и самое время корректировать денежно-кредитную политику, чтобы сохранить ликвидность на необходимом уровне.