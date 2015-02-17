Нефть растет на новостях из Катара, Кувейта и Ливии

Во вторник днем стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в апреле к 15:21 по мск выросла на 1,39% - до $62,26 за баррель. В то же время фьючерсы на WTI выросли на 0,56% - до $53,97 за баррель.

Цены на нефть продолжили восстановление после оптимистичных сообщений из Кувейта и Катара. Эксперты говорят о возможном восстановлении цен на рынке, а также о сигналах снижения инвестиций в некоторых американских компаниях. О росте нефтяных котировок свидетельствуют данные торгов.

Министр нефти Кувейта Али Салех аль-Омайра вчера заявлял, что излишки добычи сейчас ниже 1,8 млн баррелей в сутки. А министр энергетики Катара Мохаммед Бин Салех Аль Сад тоже в понедельник сказал, что настроен оптимистично относительно растущих цен.

"Низкие цены на нефть вынуждают компании США сократить число буровых установок, кроме того, они влияют и на бюджет стран-экспортеров. Ливия, с точки зрения нефтедобычи, уже отсутствует на рынке", — уверен аналитик нефтяного рынка из Petromatrix Оливье Жакоб.

Напомним, на прошедшей неделе нефтегазовая компания Baker Hughes снизила число буровых установок в США до 1,056 тыс. — до уровня 2011 года, а национальная нефтяная компания Ливии National Oil Corporation заявила вчера, что приостановит добычу нефти на всех своих нефтяных месторождениях из-за военного конфликта.