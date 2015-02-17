Хакеры украли с китайской биткоин-биржи $1,67 млн в День Святого Валентина

Прошедший недавно праздник всех влюбленных не для всех был позитивным. Самая популярная китайская биткоин-биржа BTER объявила, что ее взломали 14 февраля и украли более $1,67 млн в биткоинах (один BTC сейчас стоит около $234).

Биржа не рассказывает подробности инцидента - никаких данных о подозреваемых или пострадавших пока нет. Говорит только, что украдено было около 7170 биткоинов. Причем в источнике указано, что криптовалюта была украдена из т. н. "холодных кошельков" — то есть тех, которые хранятся в автономном режиме. "Все кошельки были заблокированы и снятие неповрежденных виртуальных монет будет разрешено позже", - говорится на официальном сайте биржи BTER.

Интернет-сыщики уже в поисках пропавших биткоинов. Благодаря тому, что это цифровая валюта, можно проследить какие-либо сделки или обмен валюты с помощью услуги "blockchain". Скорее всего, после кражи те вирутальные биткоин-монеты разделили на несколько отдельных кошельков.

Это вторая крупная биткоин-кража за последние два месяца. Одна из самых больших и надежных криптобирж Bitstamp, которая базируется в Великобритании, была взломана в начале этого года — тогда украли чуть меньше 19 тыс. биткоинов, а это почти $4,5 млн по нынешнему курсу.

Кстати, BTER предлагает награду в 720 биткоинов - около $170 тыс. тому, кто сможет найти украденные криптовалюты и вернуть их. По данным в китайской социальной сети Weibo, BTER сообщала, что уже работает с сотрудниками правоохранительных органов по этому вопросу. И, наконец, добивая эту тему, биржу BTER взламывают не впервые: в августе 2014 года украли биткоинов на сумму около $1,65 млн из обменника CoinDesk, но тогда большинство из этих средств были восстановлены.