Нефтяное ралли продолжается. Надолго ли?

Сырая нефть марки Brent увеличила свое ралли во вторник, потихоньку отходя от шестилетних минимумов, достигнутых в январе. Однако некоторые аналитики предупреждают, что цены поднялись слишком высоко и могут столкнуться с нисходящей коррекцией. На 9.05 мск апрельский фьючерс на Brent стоит $62,06 за баррель (+0,75%), на WTI - $ 53,96 (+0,53%).

Дэниел Анг, аналитик сингапурской компании Phillip Futures, говорит, что недавняя тенденция к повышению не подкреплена техническим и фундаментальным анализом, и поэтому не должна продлиться долго.

ANZ Bank в своем примечании указывает: «Рынок становится все более нестабильным и сомнительным, особенно в отношении этого ралли: данные показывают, что некоммерческие чистые длинные позиции начинают падать».

Также аналитики говорят, что понижательное давление будет исходить в следующем квартале от рынка нефтепродуктов. Аналитический отдел Morgan Stanley сегодня тоже пишет, что на нефтяные рынки в течение 2015 года будет оказываться сильное ценовое давление.

Также был зафиксирован крупный спрос на нефтепродукты в Азии, но он был структурно короткий: производители воспользовались низкими ценами на нефть, чтобы обеспечить себя запасом топлива.