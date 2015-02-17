Торги в понедельник завершились для фондовой Европы в минусе

Сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 снизился вчера на 0,14%. Национальные индексы Старого Света продемонстрировали ту же тенденцию: FTSE 100 потерял 0,24%; САС 40 упал на 0,16%; DAX снизился на 0,37%. Сильнее всех вполне ожидаемо пострадал греческий ASE, который потерял 3,8% на новостях о том, что переговоры по греческому долгу пока ни к чему конструктивному не приводят.

Среди акций отдельных компаний можно отметить, что крупнейшие банки Греции потеряли вчера более 12%. Royal Bank of Scotland подпадает под огромные штрафы, сумма которых может стать больше 10 млрд фунтов стерлингов. На этих новостях его акции потеряли 1,2% цены.