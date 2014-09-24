USD/JPY: Курс иены поднялся после комментариев премьер-министра Японии

Курс иены поднялся после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил обеспокоенность ослаблением национальной валюты. Курс доллара к иене опустился на 0,37 процента до 108,48 иены. По сообщению агентства Jiji, Абэ сказал, что будет внимательно следить за тем, как ослабление иены влияет на экономику японских регионов. В пятницу иена упала до шестилетнего минимума к доллару - до 109,46.

"Я думаю, они сработают и, возможно, замедлят спад, - сказал о комментариях Абэ главный трейдер Nordea Bank в Сингапуре Джеспер Баргман. - Они точно не направлены на повышение курса иены, но скорее - на замедление его падения".

Ослабление иены было вызвано ожиданиями инвесторов, что США начнут повышать процентные ставки намного раньше, чем Япония или Европа, а также планами японского правительства пересмотреть стратегию государственного пенсионно-инвестиционного фонда объемом $1,2 триллиона, с тем чтобы повысить инвестиции в местные акции.