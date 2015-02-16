В Европе беспорядок. Не пора ли инвесторам покупать акции?

Опытные инвесторы знают, что обычно идеальный момент для покупки акций всегда выглядит не очень красивым. Прямо сейчас — когда Европа выглядит довольно «взъерошенно», возможно и есть тот самым момент, чтобы урвать свой счастливый актив.

Греция сегодня снова героиня драмы. У нее слишком много долгов, которые она сама не может платить. Переговоры с лидерами еврозоны на прошлой неделе были напряженными, но пока безрезультатными. И до сих пор ходят разговоры о выходе Греции из еврозоны — а это, в свою очередь, только подогревает сепаратистов в других частях Европы.

Кроме того, сама европейская экономика трещит по швам. Есть опасения дефляции, и для региона это крайне опасно.

Но дело инвестора — вовремя купить. «Предупреждающих» знаков сейчас в изобилии, а с инвестиционной точки зрения европейские фондовые индексы выглядят очень дешево - особенно по сравнению с американскими. И это, пожалуй, идеальный момент, чтобы покупать европейские активы.

"Мы, безусловно, считаем, что в этом году Европа догонит США", - говорит Мартин Шульц, менеджер PNC Capital Advisors. - "Мы уверены, что корпоративная прибыль и рост доходов сейчас на максимумах в США". На европейском рынке уже можно наблюдать отскок. Так, например, индекс STOXX Europe 50 Index за год вырос более, чем на 9%, а немецкий DAX пошел вверх на 13%. Сравните с Dow Jones, который вырос на 11,54% за год. Эксперты прогнозируют, что европейские рынки опередят Америку в этом году. Многие крупные европейские компании по-прежнему чувствуют себя очень хорошо, а у Германии экономический рост показал хорошие результаты в пятницу — ВВП страны вырос на 0,7% (вместо прогнозируемых 0,3%) - это напоминание, что пока у страны еще есть деньги, чтобы жить.

Но вернемся к греческому долгу. Большинство экономистов считает, что Грецию сейчас спасет только выход из еврозоны или какой-то другой резкий поворот. И в интересах каждого найти сегодня компромисс. "В конце концов, Германия очень много инвестировала в здоровье и существование Европейского Союза", - говорит Шульц. Во всяком случае, греческая драма может дать кучу возможностей для инвесторов.

Не забудьте, что в марте еще начнется стимулирование европейской экономики от ЕЦБ. "То, что сделало количественное смягчение в США — это раздуло цены на активы", - отмечает Лори Хейнель, главный портфельный стратег из State Street Global Advisors. «Европа может стать следующей в очереди за импульсом».