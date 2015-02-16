Японский ВВП вырос слабее, чем ожидали, но прогнозы все равно хорошие

Слабая статистика третьей по величине экономики мира ставит под сомнение эффективность "Абэномики". В последние месяцы 2014 года японская экономика вышла из рецессии, но подъем был меньшим, чем ожидался, и это, вероятно, вызывает некоторую обеспокоенность у премьер-министра страны, Синдзо Абэ.

Итак, ВВП Японии вырос на 2,2% в годовом выражении за три последних месяца 2014 года. Это ниже прогнозных значений: экономисты предполагали подъем на 3,6%.



«Я удивлен тем, насколько слабыми были расходы домохозяйств, — говорит экономист Шотаро Куга, сотрудник Института экономических исследований Daiwa. — Экономика восстанавливается, но темпы восстановления медленнее, чем прогнозировалось.

Синдзо Абэ пришел к власти в стране в конце 2012 года, пообещав за год разогнать вялый экономический рост, но не допустить снижения уровня жизни. Это он собирался сделать посредством синтеза монетарного и экономического стимулирования.

Перед премьер-министром стояла непростая задача: постоянная балансировка в попытке вырастить одновременно и цены, и зарплату в стране. Индекс потребительских настроений снижается, и это, вероятно, отражает тот факт, что зарплата не успевает за инфляцией, которая усугубляется увеличением налога с продаж с 5% до 8%. Ослабление иены делает дороже практически всё, начиная с кетчупа и заканчивая телевизорами.

Зарплата работников выросла на 0,1% в последнем квартале 2014 года — это значительно меньше, чем показатели инфляции. Расходы домохозяйств выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

А вот экспорт увеличился очень серьезно: на 2,7% по сравнению с III кварталом, потому что азиатский спрос для электронных компонентов и оборудования вырос. Иена очень сильно ослабла против других основных валют, и это, хотя и бьет по потребителям, зато помогает экспорту.

Несмотря на слабые данные последних месяцев, экономисты полны оптимизма по поводу роста в 2015 году. 50%-ное падение цены на нефть с середины 2014 года снижает расходы корпораций и конечных потребителей. Синдзо Абэ еще и отложил второе увеличение налога с продаж, первоначально запланированное на октябрь 2017 года. Потребительские настроения в стране улучшаются, и в целом прогнозы для экономики видятся аналитикам во вполне радужном цвете.

Спорный вопрос (он же фактор риска) для экономики пока только один — будет ли расти заработная плата. Для того, чтобы заставлять потребителей увеличивать расходы, необходимо ее увеличить. Сейчас компании продолжают спорить с профсоюзами о заработной плате. Когда многие из крупных японских компаний начали сообщать о рекордных доходах, профсоюзные лидеры стали настаивать на значительном повышении заработной платы. Некоторые компании пообещали платить за труд выше (на фоне давления со стороны администрации господина Абэ).