Золото растет из-за Сирии и Индии: кому война, а кому и свадьба

XAU/USD сегодня поднялась до отметки 1 225,13, прибавив 0,8%. Золото отошло от восьмимесячного минимума в Лондоне, поскольку инвесторы приняли во внимание авианалеты в Сирии. Покупают не фьючерсы, а «живые» слитки.

США вместе со своими арабскими союзниками начали авианалеты против позиций боевиков так называемого Исламского Государства в Сирии, а Израиль сегодня сбил сирийский реактивный истребитель. Это заставляет инвесторов искать тихую гавань в золотых запасах. На «золотой спрос» повлияло и повышение спроса в Китае и Индии (крупнейшие потребители золота в мире) — скоро у них начинается свадебно-праздничный сезон, к которому золотом стремятся запастись все, даже те, кто для этого должен продать с себя последнюю рубашку.

Впрочем, несмотря на сегодняшнее повышение, курс золотых слитков находится на таком низком уровне, что практически нивелирует успехи, достигнутые в течение всего 2014 года.

Аналитики не ожидают, что это повышение продлится долгое время. В США всё идет по плану, и идет хорошо — а значит, что доллар поддержит тональность устойчивого развития, а золото, соответственно, не будет пользоваться особым спросом: в него убегают, когда экономика на грани катастрофы.