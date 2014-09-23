Авиагруппа S7 проведет IPO в Лондоне

Одна из крупнейших российских авиационных групп — S7 (авиакомпании «Сибирь» и «Глобус») — готовит первичное размещение акций в первом квартале 2015 года. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на инвестбанкира, знакомого с планами компании.

По словам источника, организаторами IPO выступят UBS и Deutsche Bank, которые получили мандат на сделку в июле 2014 года. В пресс-службе S7 от комментариев отказались.

Компания S7 принадлежит супругам Наталье и Владиславу Филевым. Летом 2013 года они выкупили у Росимущества почти 25,5 процента акций флагманской авиакомпании группы — «Сибирь» — более чем за 1,1 миллиарда рублей, увеличив долю ЗАО «Группа компаний S7» в ОАО «Авиакомпания Сибирь» до 97,0943 процента.

На момент оферты по выкупу акций у миноритариев летом 2013 года независимый оценщик оценивал акции «Сибири» в 43,37 тысячи рублей за штуку. В группу, помимо авиакомпаний, входит несколько предприятий, связанных с представлением других услуг в сфере авиационных перевозок.

«Сибирь» по объему перевозок занимает четвертое место среди российских авиакомпаний после «Аэрофлота», «Трансаэро» и «ЮТэйр». Авиакомпании группы — «Сибирь» и «Глобус» — совокупно перевезли в 2013 году почти 9,24 миллиона пассажиров. По итогам первых семи месяцев 2014 года группа перевезла 5,64 миллиона пассажиров.

Чистая прибыль «Сибири» по РСБУ в 2013 году выросла на 28,5 процента — почти до 702 миллиона рублей. Выручка увеличилась на 20,4 процента — до более чем 62,7 миллиарда рублей. Себестоимость продаж поднялась на 12,6 процента — до 56,2 миллиарда рублей. Валовая прибыль — на 10,5 процента, почти до 6,5 миллиарда рублей.