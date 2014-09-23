Америка меняет законодательство. Европе от этого легче не стало.

Сегодня с начала торгов европейские акции упали сильнее всего в течение последних двух недель. Сильно просели медицинские компании на опасениях, что изменения в американском налоговом законодательстве изменит баланс прибылей. Казначейство США объявило о шагах, ужесточающих процедуры налоговой инверсии для американских компаний: начиная с сегодняшнего дня запрещены международные кредиты по схеме «классиков», которые позволяли американским компаниям получать доступ к деньгам за рубежом, минуя при этом уплаты налогов в Америке.



На этом фоне неожиданно потеряли потеряли биофармацевтические компании Shire Plc и AstraZeneka Plc. Лондонский производитель лекарств AstraZeneka потерял 5,2% (он был целью неудавшегося предложения Pfizer Inc.). Shire в июле заключила договор с AbbVie, но сегодня потеряла 6,5%. Smith & Nephew Plc, британский производитель медицинских протезов, который был потенциальной целью Stryker Corp., снизился на 3%.

Stoxx Europe 600 потерял 0,49%, увеличив свои потери на вышедшей статистике по промпроизводству в еврозоне. Оно начало расти медленнее, чем предполагалось ранее. САС 40 ослаб на 0,83%, а DAX потерял 0,57%.

Raiffeizen Bank International упал до полугодового минимума на очередном витке напряжения между Украиной и Россией. Финансовый сектор ослаб чуть ли не в полном составе: и французские BNP Paribas с Societe Generale (0,78% и 0,83% соответственно), и еще один «Большой немец» - Deutsche Bank — (0,11%), и итальянцы Intesa Sanpaolo (0,71%) и Unicredit (1,12%) - теряют сегодня все.

Условия рынка (санкции и прочие неприятности) создают суровые препятствия даже для таких гигантов рынка, как Michelin: акции этого уважаемого производителя шин упали на 1,41% на заявлениях топ-менеджмента компании, что в 2014 году целевая отметка роста объема продаж недостижима в нынешних обстоятельствах.

Фьючерсные индексы Америки тоже опустились, а вот азиатские акции «гуляли» разнонаправленно.