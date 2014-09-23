EUR/USD: Евро вырос до максимумов во вторник

Во вторник евро вырос до сессионных максимумов против доллара после того, как данные показали, что деловая активность в частном секторе еврозоны выросла в сентябре самыми слабыми темпами в этом году, добавив опасений, что восстановление региона теряет импульс.

Пара EUR/USD выросла на 0,18% до 1,2871 от сессионного минимума 1,2816. Пара, вероятно, найдет поддержку на 1,2815, минимуме понедельника и 14 месяцев, и сопротивление на отметке 1,29.



В понедельник президент Европейского центрального банка Марио Драги подтвердил, что банк готов смягчить денежно-кредитную политику в будущем, если возникнет необходимость в борьбе с дальнейшими рисками затяжного периода низких уровней инфляции в зоне евро. Выступая перед комитетом по экономическим и монетарным делам в Европарламенте, Драги также отметил, что экономическая активность в еврозоне замедлилась, и существует риск дальнейшего спада.

Единая валюта несколько ослабла по отношению к иене, пара EUR/JPY понизилась на 0,13% до 139,64.