Philips делится на две компании

Нидерландская компания Royal Philips, крупнейший европейский производитель массовой электроники и ведущий производитель световой техники в мире, разделит бизнес надвое. Одна часть сосредоточится на медтехнике и потребтоварах, а вторая - на осветительной технике, причем она будет готовиться к независимому будущему.

Как говорится в сообщении Philips, подразделение товаров в сфере здравоохранения и подразделение потребительских товаров будут объединены в новую компанию HealthTech с выручкой около 15 млрд евро в год. Световые решения пока будут выведены в отдельное юрлицо с годовым оборотом порядка 7 млрд евро, со временем речь может идти о полной независимости этого бизнеса. Руководство Philips ознакомит инвесторов с планами в отношении этого сегмента в 2015 году.



Как пишет The Wall Street Journal, после 123 лет существования Philips переходит на новый этап, требующий, по мнению руководства, существенной реорганизации. Обе части компании сохранят бренд Philips, однако их обособление обеспечит больше возможностей долгосрочного роста, говорится в сообщении компании.

Реорганизация, как ожидается, сэкономит Philips 100 млн евро в 2015 году и еще 200 млн евро в 2016 году. Philips подтвердила прогнозы финансовых показателей на 2016 год, например, темпы роста сопоставимых продаж в 4-6% в год, рентабельность по EBITA в 11-12%.

Акции Philips подорожали на 3,4% с начала торгов в Амстердаме во вторник. С начала 2014 года капитализация компании упала на 8,8%, до 23,3 млрд евро.