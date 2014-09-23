USD/JPY: Доллар продолжает понижаться против иены, евро стабилен

Во вторник доллар упал по отношению к иене, торгуясь ниже шестилетних максимумов, но в то же время стабилен в районе 14-месячных максимумов против евро. Рынки наконец разобрались с данными, которые показали, что производственная активность в Китае отметила неожиданный подъем в этом месяце.

Пара USD/JPY в последний раз была ниже на 0,09%, на отметке 108,73, недалеко от шестилетнего пика 109,45, достигнутого в пятницу.

Пара EUR/USD торгуется на 1,2844, чуть выше достигнутого в понедельник 14-месячного минимума 1,2815.

Спрос на доллар по-прежнему основывается на ожиданиях, что сохраняющееся восстановление в США побудит Федеральную резервную систему повышать процентные ставки раньше, чем того ожидают рынки.