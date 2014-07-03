Как чувствует себя Европа в ожидании информации от ЕЦБ

Акции европейских компаний выросли в ожидании результата стратегической встречи ЕЦБ и перед публикацией отчета о занятости в США. Фьючерсные индексы США и рынки Азии изменились не особенно сильно. Подробности - ниже.

Французский производитель платежных терминалов, Ingenico Group, вырос на 7,3% (до 70,05 евро за акцию) после того, как анонсировал переговоры о приобретении поставщика платежных онлайн-услуг GlobalCollect. На эту сделку предполагается потратить 820 млн евро наличными деньгами и долговыми бумагами. Об этом было объявлено вчера поздним вечером, подписание всех соглашений ожидается в IV квартале.

Химическая компания K+S AG прибавила 2,8% (до 24,75 евро) после высказывания ее руководства о расширении бизнеса по производству специализированных удобрений. Компания надеется увеличить долю продаж высокомаржинальных продуктов. Улучшение положения дел K+S наблюдается еще и на фоне некоторого восстановления цен на поташ.



Акции TFI (французского общественного телевидения) выросли после того, как аналитики Citigroup Inc. внесли их в список рекомендуемых к покупке ценных бумаг малых и средних компаний.

Не обошлось на европейском рынке и без неприятностей: кто-то находит, а кто-то и теряет. Так, резко обвалились акции британского строительного гиганта Balfour Baetty Plc: они потеряли целых 12% после того, как прибыль от инженерных сервисов оказалась на 60 млн долларов ниже спрогнозированного ранее. О финансовых результатах первого полугодия компания объявит 13 августа, тогда же станет понятно, удастся ли ей после этого вернуть свои котировки к прежнему уровню.

На 12.29 мск значение индекса Europa Stoxx 600 было 346,22, поднявшись на 0,2%. На каждые две поднявшихся акции приходится одна упавшая. За прошедшие два дня этот индикатор вырос на 1,1%, это рекорд последних трех месяцев.

Фьючерсы на индекс Standard & Poors 500 подросли меньше, чем на 0,1%, а индекс MSCI опустился на тот же 0,1% вниз от шестилетнего максимума, которого достиг вчера. Агентство Bloomberg News опросило 54 специалистов, и все они предполагают, что ЕЦБ сохранит неизменной свою исходную процентную ставку в 0,15%.

В США данные Министерства труда и занятости будут объявлены сегодня. По предварительным оценкам, в июне в стране было добавлено 215000 рабочих мест, а уровень безработицы почти достиг шестилетнего минимума в 6,3%. Институт управления поставками обнародует отчет об июньских достижениях сферы обслуживания. Это тоже тем или иным образом должно сказаться на самочувствии евро.



