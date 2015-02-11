Идеальный момент для торговли

http://www.mql5.com/ru/signals/80406



Данная стратегия торговли расчитана на инвесторов, которые не гонятся за быстрым ростом депозита. На рисунке показано, как зарабатывается на торговле в канале. В зависимости от основного направления движения цены валютной пары, устанавливается размер начального лота, который автоматически лакируется по прогрессии за счёт заранее установленного коэффициента. Важно следить за шагом открытия и количеством открытых позиций. Значения настроек торговой стратегии постоянно корректируются по ходу торгов.