Идеальный момент для торговли
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Идеальный момент для торговли

11 февраля 2015, 11:29
klvgroup
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Данная стратегия торговли расчитана на инвесторов, которые не гонятся за быстрым ростом депозита. На рисунке показано, как зарабатывается на торговле в канале. В зависимости от основного направления движения цены валютной пары, устанавливается размер начального лота, который автоматически лакируется по прогрессии за счёт заранее установленного коэффициента. Важно следить за шагом открытия и количеством открытых позиций. Значения настроек торговой стратегии постоянно корректируются по ходу торгов. 
http://www.mql5.com/ru/signals/80406
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