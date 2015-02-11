Минфин РФ: зарплаты увеличивать нельзя

На своей пресс-конференции министр финансов РФ, Антон Силуанов, заявил, что индексации зарплат бюджетников и социальных выплат будут в 2015 году заморожены. Министр говорит, что индексацию вообще необходимо «отвязать» от прогноза инфляции на законодательном уровне. Также он отметил, что неправильно «разгоняться по зарплате» и стимулировать к таким же действиям частный бизнес.

Министр считает, что не нужно индексировать в этом году зарплаты, и это «объективно с экономической точки зрения». В качестве примера Силуанов привел опыт бизнес-структур, многие из которых сейчас сокращают штат на 15 — 20%, как в России, так и во многих других странах.



По мнению министра, средства, сэкономленные на индексации зарплат, оптимально направить на субсидирование промышленности и поддержание отраслей народного хозяйства.

При этом Силуанов подчеркивает, что реальная зарплата населения снизилась, однако не приводит никаких рекомендаций по поводу того, как поддержать уровень жизни граждан, которым и зарплату увеличивать «необъективно с экономической точки зрения», и рабочие места сократить бы не мешало, и инфляцию не стоит учитывать при индексации социальных выплат.



С человеколюбивой инициативой выступил недавно и министр экономического развития, Алексей Улюкаев. Он пообещал дорогим россиянам в течение ближайших 10 лет плавно увеличить пенсионный возраст до 63 лет и уравнять наконец в правах мужчин и женщин (в плане того, что на пенсию и те, и другие будут выходить в одном и том же возрасте).





