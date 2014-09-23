USD/JPY: Иена укрепилась к доллару США

Иена укрепилась по отношению к доллару, после того как США нанесли авиаудары по позициям боевиков "Исламского государства" на территории Сирии. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона контр-адмирал Джон Кирби. Объем торгов на азиатской сессии сегодня низкий, так как финансовые рынки Японии закрыты в связи с официальным праздником.
Пара USD/JPY находится под давлением из-за потоков в иену как в валюту-убежище и завершения торговли на разнице между процентными ставками, финансируемой за счет иены, на фоне усиления нежелания инвесторов рисковать из-за роста опасений относительно мирового экономического роста. Эти опасения выросли после комментариев министра финансов Китая о том, что китайская экономика сталкивается с давлением, но Пекин не "будет вносить серьезных корректировок в политику" из-за изменений в каком-либо отдельном экономическом индикаторе. Такие заявления ослабили ожидания относительно агрессивного смягчения политики.Евро торгуется около 14-месячного минимума по отношению к доллару, в ожидание выхода предварительного индекса PMI еврозоны Markit за сентябрь в 08.00GMT. Отношение инвесторов к евро ухудшилось из-за более слабого, чем ожидалось предварительного индекса потребительского доверия еврозоны, который в сентябре составил -11,4 (против прогноза -10,5 и против 10,0 в августе). Также европейская валюта испытывает давление в ожидании, что ЕЦБ продолжит денежно-кредитное стимулирование в следующие месяцы.