USD/JPY: Иена укрепилась к доллару США

Иена укрепилась по отношению к доллару, после того как США нанесли авиаудары по позициям боевиков "Исламского государства" на территории Сирии. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона контр-адмирал Джон Кирби. Объем торгов на азиатской сессии сегодня низкий, так как финансовые рынки Японии закрыты в связи с официальным праздником.



Пара USD/JPY находится под давлением из-за потоков в иену как в валюту-убежище и завершения торговли на разнице между процентными ставками, финансируемой за счет иены, на фоне усиления нежелания инвесторов рисковать из-за роста опасений относительно мирового экономического роста. Эти опасения выросли после комментариев министра финансов Китая о том, что китайская экономика сталкивается с давлением, но Пекин не "будет вносить серьезных корректировок в политику" из-за изменений в каком-либо отдельном экономическом индикаторе. Такие заявления ослабили ожидания относительно агрессивного смягчения политики.