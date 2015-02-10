Raiffeisen продает польское подразделение и сокращает присутствие в России

Австрийский
Raiffeisen Bank International по итогам
минувшего года получил убыток в 493 млн
евро. Поэтому для спасения бизнеса он
намеревается сократить долю бизнеса в
России, а польское и словенское
подразделения — и вовсе продать.
Планируется и выход с некоторых азиатских
рынков.
Это делается, чтобы обеспечить уровень достаточности капитала первого уровня в 12% к концу 2017 г (сейчас он составляет 10%).
Объем взвешенных по риску активов в России предполагается сократить на 20%, в Украине — на 30%.
Напомним, Россия для Raiffeisen была основным рынком, Польша — вторым по доходам. Широкая сеть офисов была открыта и в Украине. В связи с происходящими событиями и в Украине, и в России резко снизилась доходность банковского бизнеса вообще, и Raiffeisen — в частности.