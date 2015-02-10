Raiffeisen продает польское подразделение и сокращает присутствие в России

Австрийский Raiffeisen Bank International по итогам минувшего года получил убыток в 493 млн евро. Поэтому для спасения бизнеса он намеревается сократить долю бизнеса в России, а польское и словенское подразделения — и вовсе продать. Планируется и выход с некоторых азиатских рынков.



Это делается, чтобы обеспечить уровень достаточности капитала первого уровня в 12% к концу 2017 г (сейчас он составляет 10%).

Объем взвешенных по риску активов в России предполагается сократить на 20%, в Украине — на 30%.

Напомним, Россия для Raiffeisen была основным рынком, Польша — вторым по доходам. Широкая сеть офисов была открыта и в Украине. В связи с происходящими событиями и в Украине, и в России резко снизилась доходность банковского бизнеса вообще, и Raiffeisen — в частности.