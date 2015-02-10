Нефтяные котировки ночью выросли до $60 за баррель, но сейчас снижаются

В понедельник ночью на американской сессии цены на нефть пробили отметку в $60, о чем свидетельствуют данные торгов. К 21:50 по мск фьючерсы на Brent торговались на уровне $60,24 за баррель (по данным портала investing.com). По мнению некоторых аналитиков, цены росли за счет снижения числа буровых установок в США и на фоне явных признаков стабильного роста американской экономики.

"Я думаю, цены немного снизятся, но не уверен, что они вернутся к минимальным значениям", - считает старший аналитик из CMC Markets Майкл Хьюсон.

В понедельник к 21:30 по мск фьючерсы на WTI также поднимались в цене — до отметки $53,58 за баррель.

Сегодня же фьючерсы на нефть падают — к 8:41 по мск Brent торговался на уровне $58,51 за баррель, WTI — на уровне $52,10. Скорее всего, сырая нефть поддержат на уровне $43,58, а сопротивление она получит на отметке около $54,24.



