EUR/USD поднимается сдержанно с 14-месячного минимума

В понедельник евро вырос по отношению к доллару США, поднявшись с 14-месячного минимума, но, как ожидается, рост единой валюты будет ограничен на фоне ожиданий более быстрого повышения ставки ФРС, которые продолжают поддерживать курс доллара.

Пара EUR/USD достигла 1,2868, сессионного максимума, во время утренних европейских торгов; впоследствии пара укрепилась на 1,2855, поднявшись на 0,19%.

Пара, вероятно, найдет поддержку на 1,2826, минимуме 19 сентября, и сопротивление на 1,2929, максимуме 19 сентября.

Доллар получил поддержку, так как признаки того, что восстановление экономики демонстрирует значительный прогресс, повысило ожидания, что ФРС повысит процентные ставки раньше, чем ожидают рынки. На прошлой неделе ФРС обнародовало новый прогноз планов по повышению процентных ставок с подробным изложением сроков роста краткосрочных процентных ставок.

Евро незначительно упал по отношению к фунту, пара EUR/GBP снизившись на 0,09%, достигла 0,7872.