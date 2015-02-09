ОПЕК обновляет прогноз: в 2015 году спрос на нефть вырастет, добыча сократится

Согласно новому прогнозу, картель ждет рост мирового спроса на нефть в 2015 году на уровне 92,32 млн баррелей в сутки. По мнению членов организации, спрос должен вырасти на 1,17 млн баррелей в сутки уже в этом году. Именно такие цифры приводятся в февральском докладе ОПЕК. В прошлом прогнозе говорилось, что спрос на нефть должен вырасти в 2015 году на 1,15 млн баррелей в сутки.



Спроса на нефть членов картеля в 2015 году вырастет также на 100 тыс. баррелей в сутки - до 29,2 млн. Таким образом, участники ОПЕК видят хорошие перспективы для будущего своего экспорта и добычи.

В то же время ОПЕК считает, что в этом году рост добычи нефти снизится на 400 тыс. баррелей - до 0,85 млн баррелей в сутки будут производить страны, не входящие в картель. Такой прогноз в первую очередь составили на фоне ожидаемого снижения темпов роста американской сланцевой нефти.

Члены ОПЕК ожидают снижение уровня добычи нефти в России в этом году - до 10,5 млн баррелей в сутки (в 2014 году было 10,57 млн баррелей в сутки). К концу года также прогнозируется спад добычи в России до уровня 10,42 млн баррелей в сутки. Добыча, по мнению членов картеля, будет снижаться из-за санкций и низких мировых цен на нефть.



На фоне этой новости апрельские фьючерсы на Brent торговались к 16:41 по мск на уровне $59,26 за баррель, мартовские фьючерсы на WTI - на уровне $52,51 за баррель.

