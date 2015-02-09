Золото сегодня дорожает после публикации китайских данных

В понедельник днем золото торгуется на отметке $1242,20 за тройскую унцию (к 14:42 по мск, по данным портала investing.com). В пятницу на закрытии фьючерсы на золото стоили $1234,60 за унцию. Рост сегодня составляет около 0,62%.

"Небольшой рост, который мы видим сегодня, скорее всего, связан со спадом на фондовом рынке, но рост может оказаться коротким. Более важным фактором, влияющим на цену золота, остается срок повышения процентных ставок в США", - говорит старший дилер из Lee Cheong Gold Dealers в Гонконге Рональд Люн.

Напомним, что отчет о росте числа рабочих мест в США в прошлом месяце был намного лучше прогнозов, а это говорит об устойчивом росте американской экономики. Инвесторы с большими надеждами ждут любой информации о повышении процентных ставок ФРС, по некоторым прогнозам, это может произойти уже в середине 2015 года. К слову, ФРС удерживает ставки вблизи нуля с декабря 2008 года, а их повышение может ослабить интерес к золоту. Данные о внешней торговли Китая разочаровали инвесторов - они все оказались ниже прогнозов: экспорт упал на 3,3% по сравнению с январем прошлого года, а импорт - на 19,9%.



На цену золота также могли повлиять китайские потребители — они покупают золото перед Новым годом (по лунному календарю он будет отмечаться 19-20 февраля). "Поскольку китайский Новый год уже рядом, покупки в основном завершены, и не следует ожидать сезонной поддержки со стороны китайского рынка", - уверен аналитик из Phillip Futures в Сингапуре Хауи Ли.

Серебро в это время торгуется на уровне $17,008 за унцию. В пятницу закрылось на отметке $16,69.