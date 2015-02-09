Центробанк признал, что инфляция в России по итогам 2015 года превысит 15%

Председатель центробанка РФ Эльвира Набиуллина недавно сказала, что регулятор «не исключает, что инфляция в России в 2015 году может превысить уровень в 15%, зафиксированный по итогам января». Такое заявление она сделала в интервью телеканалу "Блумберг ТВ".

"Всплеск инфляции был вызван сильными проинфляционными факторами, прежде всего, значительным ослаблением курса рубля… Этот фактор ограниченный во времени, его действие будет постепенно затухать", - сказала Набиуллина. Она добавила, что пик инфляции, по прогнозам регулятора, должен прийтись на II квартал этого года: "Инфляция может быть даже чуть выше нынешних уровней. А после второго квартала инфляция начнет снижаться".

Глава центробанка говорит, что ослабление курса рубля вызвало масштабное снижение цены на нефть, а также необходимость выплат долгов внешним кредиторам. "На будущее мы, конечно, не ожидаем такой глубины, такого значимого снижения цен на нефть, это просто маловероятно", — добавила Набиуллина.

Напомним, на прошлой неделе Росстат опубликовал информацию о том, что инфляция в России по итогам января составила 3,9% - в годовом исчислении это 15%. В декабре рост цен составил всего 2,6%. Получается, в прошлом месяце потребительские цены в России взлетели вообще до максимального уровня за последние 16 лет. Подобный резкий рост был в феврале 1999 года — тогда цены выросли на 4,1%.

По мнению главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, пик инфляции будет в марте этого года. В целом за 2014 год потребительские цены в стране выросли на 11,4%.