Россия и Турция готовятся к переходу на расчеты в национальных валютах

Вчера президент и исполнительный директор турецкого банка DenizBank Хакан Атеш заявил, что центробанки Турции и России готовятся перейти на расчеты в нацвалютах. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

По словам исполнительного директора, переход на национальные валюты возможен, а турецкая сторона сделает все возможное, чтобы облегчить этот процесс. "Мы готовы сделать всё от нас зависящее, чтобы облегчить процесс перехода на расчеты в национальных валютах. Такой переход вполне возможен. Но это решение должны принять наши центробанки. Работа в этом направлении ведется, однако пока, насколько я знаю, до прямых договоренностей дело не дошло. Но нужно, чтобы это случилось", - сказал Атеш.

Страны планируют разрешить расчеты в национальных валютах, чтобы избежать обязательного перевода капиталов в доллары или евро. Кстати, DenizBank практически полностью принадлежит российскому Сбербанку, однако у банка с этим нет никаких проблем — особенно в отношении санкций, которые в сентябре 2014 года наложил на него минфин США, а в октябре уже отменил. Сбербанк в сентябре 2012 года приобрел 99,85% турецкого DenizBank у группы Dexia за 2,79 млрд евро. В рамки сделки также вошли все дочерние структуры DenizBank - в России, Австрии, Бахрейне и на Кипре.