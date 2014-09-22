G20 нацелены добавить 2 процента к росту мирового ВВП к 2018г

По итогам встречи в австралийском Кернсе в эти выходные, министры финансов и главы центральных банков стран "Группы двадцати" выразили решимость ускорить рост мировой экономики на дополнительные 2 % к 2018 году за счет инвестиций и структурных реформ, как сообщает Интерфакс. Текущий рост мировой экономики члены финансов G20 считают "неровным". По их мнению, такие темпы увеличения ВВП не смогут обеспечить необходимый рост числа рабочих мест.

"Мы разработали набор конкретных мер, которые могут обеспечить рост, повысить качество инвестиций, поднять занятость и вовлеченность граждан, развить торговлю и усилить конкуренцию", - говорится в итоговом коммюнике встречи. "Мы осознаем риск возникновения избыточных рисков на финансовых рынках, в особенности в условиях низких процентных ставок и низкой волатильности цен на активы".



Касательно отдельных стран и регионов, то Министр финансов Австралии Джо Хоки считает, что необходимы конкретные шаги по поддержке роста, включая использование налоговых и монетарных мер. Министр финансов США Джейкоб Лью обратил внимание ЕС на необходимость наращивания внутреннего спроса и борьбы с дефляцией.

"Монетарная политика в развитых странах должна продолжать поддерживать экономическое оживление и должна своевременно реагировать в случае необходимости на дефляционное давление", - отмечается в коммюнике.

По прогнозам МВФ, мировая экономика вырастет в этом году на 3,4%.

Каждая из стран расскажет об этих шагах на предстоящем саммите G20 в Брисбене.